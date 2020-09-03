Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı

Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı BOLU'nun Örencik Köyü'nde yapılan tarla gününde Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından demonstrasyonu gerçekleştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.

Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı, System.String[]


Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı
BOLU'nun Örencik Köyü'nde yapılan tarla gününde Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından demonstrasyonu gerçekleştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.
Bolu Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yerli patates ekiminin yapıldığı Örencik Köyü'nde, 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu 4 yerli çeşidin demonstrasyon çalışması yapılan etkinlikte, köylüler tarafından hasat gerçekleştirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bolu patatesinin önemine dikkat çekerek, Bolu'da patates üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı. Vali Ümit, şöyle devam etti:
"Bu patates bu toprakların patatesidir. Amerika'daymış, Avrupa'daymış beni ilgilendirmez. Amerika dediğiniz ülke kaç senelik ülke? Amerika'nın yerlileri kim? Bu işi dağıtmaya gerek yok. Burada bir gerçek var. Çiftçilerimiz emek vermişler, tarlaya ekmişler, yetiştirmişler. Patates burada, üreten orada. Üretene de yetiştirene de teşekkür ediyorum. Bilimsel araştırmalar oldu ve olacaktır. O arkadaşlara da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizin 832 bin hektar arazisi var. Bu 832 bin hektar arazinin yüzde 64'ü yemyeşil. Yüzde 14'ü de tarım arazileriyle kaplı. Bu topraklarda biz Bolu olarak 695 bin ton arpa, buğday, mısır, patates gibi tarla bitkileri, 20 bin ton domates, biber, fasulye gibi sebzeler; 35 bin ton elma, armut, şeftali gibi meyveler olmak üzere toplamda 750 bin ton ürün üretmekteyiz. Bunların içerisinde bin ton enginar ile ülke genelinde 7'nci sırada yer alıyoruz. Enginarın kıymeti her geçen gün daha da anlaşılıyor. Kısacası ilimiz enginar üretiminde de önemli merkezlerden biri haline geldi ve bu yükselerek devam edecektir. 54 bin dekar alanda ise 134 bin ton patates üretiyoruz."
'DERTLERİN DEVASI BOLU PATATESİ'
Ahmet Ümit, Bolu'nun hayvancılık sektöründe de önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Hayvancılık sektöründe de ilimiz 129 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş, yıllık ortalama 766 milyon kanatlı hayvanla da hayvancılık sektöründe de ülkemize hizmet etmeye devam ediyor. Bolulular toprağının kıymetini biliyor. Bu toprağın hakkını vermemiz lazım. Ne güzel, şu vaziyete bakın. Nimet, her bir patates en az bir kişiye yetecek kadar. Nereden baksanız biri yarım kilonun üzerinde. Ekenlerin, sökenler, yetiştirenlerin eline sağlık, ne kadar güzel yetişmiş. İşte insanın hayatını idame ettirebilmesi için buna ihtiyaç var. Hava, su, buğday, sonrasında sofraların süsü patates lazım. Göynük'ün enginarı ve Bolu'nun patatesi dünyada bir numaradır. Bu patates, Bolu'nun patatesidir. Aynı zamanda bu patatesin tescili de yapıldı, önümüzdeki günlerde kayıtlar gelecek. Bolu'dan geçip buradan bir çuval patates almadan giden; bu patatesin lezzetini tatmadan, rengini görmeden yaşamını yitiren insan mutlaka eksik yaşamıştır. Hediye götürürken patates götürelim. En güzel şekilde çuvallayalım, paketleyelim, dışarıdan gelen misafirlerimize ikram edelim. Biz evimizde Bolu patatesi kullanıyoruz. Başka patates de alabiliriz ama ülkemizde yetişen patateslerin içinde en güzeli; Bolu patatesi diyebiliriz. Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Hem ikram edelim hem satalım ama mutlaka Bolu'nun patatesini tatsınlar. Özel lezzeti ve aromasıyla; kalbe, kolesterole, cilt hastalıklarına vb. hastalıklar için dertlerin devası, aynı zamanda insanın güzelliğinin ve gücünün şifasıdır.? diye konuştu.

Örencik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 02:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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