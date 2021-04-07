Bolu'da yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başladı - Son Dakika

Bolu'da yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başladı

07.04.2021 13:59
Bolu'da yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başladı, System.String[]

Bolu'da ormanları korumak, izlemek, yasa dışı faaliyetleri engellemek, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale Projesi (ORİKEM) kapsamında yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı.

Bolu'da ormanları korumak, izlemek, yasa dışı faaliyetleri engellemek, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale Projesi (ORİKEM) kapsamında yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Dairesi Başkanlığınca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde fotokapan kullanımı, işletme ve teknik konularında eğitim verildi.

Eğitimler, OZM Şube Müdürü Kamuran Birinci koordinatörlüğünde, ORİKEM Koordinatörü Yazgı Coşgun Polad tarafından gerçekleştirildi.

Ormanlara yerleştirilen fotokapanlarla orman sahalarının 7 gün 24 saat izlendiği, hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videoların, makineler arası haberleşmeye (M2M) aktarılıp yapay zeka tarafından işlendiği ve ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderildiği belirtildi.

Yerli ve milli yapay zeka destekli fotokapanlarda insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunduğu, aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıflarının oluşturulduğu ve plaka tanımlama yapılabildiği ifade edildi.

Fotokapanlarda elde edilen görüntüler suç delili olarak kullanılacak

Kurulumu gerçekleştirilen fotokapanlarla orman suçlarının oluşmasının büyük oranda engelleneceği, yasa dışı orman faaliyetlerine anında müdahale sağlanacağı ve düzenlenen suç zaptlarında fotokapanlardan elde edilen görüntülerin suç delili olarak kullanılacağı aktarıldı.

Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü merkezinde, ORİKEM canlı izleme ve yönetim odası kurulduğu, taşra teşkilatlarındaki fotokapanların yönetimi, kontrolleri ve teknik desteğin bu merkezden sağlanacağı ve aynı zamanda suç görüntülerinin kayıtlarının da tutulacağı belirtildi.

Kesme, nakil, açma, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarında koruma sağlayacak olan fotokapanların aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu da sağladığı vurgulanarak, ormanlarda fotokapan kullanımı yaygınlaştıkça, toplumsal karşılığının, bilinç, farkındalık ve caydırıcılık faktörlerinde ölçeklenebilir yükselişinin beklenmesi amaçlanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Fotokapanlar, Yapay Zeka, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yerli ve milli yapay zekayla suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başladı - Son Dakika


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