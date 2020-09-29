Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - Son Dakika

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Himmetoğlu ve Soğukçam köyleri mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, Bolu, Aladağ, Mudurnu ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Bolu İl Özel İdaresi bünyesindeki iş makinelerinin bölgeye gelerek yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanında soğutma çalışmasına devam ediyor.

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