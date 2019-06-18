Bolu'da yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu
1 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinden otladıkları alana yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:56 Kaynak: AA
'nun Mengen
ilçesinden otladıkları alana yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler köyü Yazıcılar Mahallesi'nde yaşayan Selim
Geçgin'e ait ineklerin otladığı alana etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü.
Yağmur dindikten sonra hayvanlarını aramaya giden Selim Geçgin, 3 ineğini ölü halde görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Telef olan inekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede açılan bir çukura gömüldü.
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