Son Dakika Haberleri: Bolu'da yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinden otladıkları alana yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu.

Bolu'da yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinden otladıkları alana yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler köyü Yazıcılar Mahallesi'nde yaşayan Selim Geçgin'e ait ineklerin otladığı alana etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü.
Yağmur dindikten sonra hayvanlarını aramaya giden Selim Geçgin, 3 ineğini ölü halde görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Telef olan inekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede açılan bir çukura gömüldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:56 Kaynak: AA
selim, mengen, inek, bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da yıldırım isabet eden 3 inek telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]