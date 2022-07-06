Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı

06.07.2022 11:03
Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk yarısında yapılan çalışma kapsamında 172 kişi tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk yarısında yapılan çalışma kapsamında 172 kişi tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 433 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilenler arasında 172 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı - Son Dakika
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