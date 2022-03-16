Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı - Son Dakika
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Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

16.03.2022 12:11
Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

Bolu'da kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu At Yaylası'nda bulunan yılkı atları için besleme çalışması yapıldı.

Bolu'da kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu At Yaylası'nda bulunan yılkı atları için besleme çalışması yapıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla bölgeye getirilen besi yemi ve samanlar, yılkı atlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakıldı.

Ekipler tarafından ayrıca kentin birçok bölgesinde geyik, karaca ve kuşlar için de yemleme çalışması gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı - Son Dakika
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