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Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı

14.02.2022 15:12

Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldıBOLU Bolu'da bulunan At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına yem verildi.

Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı

BOLU Bolu'da bulunan At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına yem verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları için besleme çalışması yaptı. Ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarının bulunduğu bölgelere 700 kilo saman ve 700 kilo yem bıraktı. Yılkı atları, görevlilerin saman ve yem bıraktığı alanda toplanarak beslendi.

Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı

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Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı - Son Dakika


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