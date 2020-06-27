Bolu'da YKS heyecanı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Bolu'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü yapması, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.

Aileler de çocuklarını sınava girdikleri bina önündeki yeşil alanlarda beklerken, bazıları ise dua etti.

Çocuğunu sınava getiren Erol Kıvrak, tüm öğrencilere başarılar dilediğini ifade ederek, "Yaklaşık 8-10 yıllık bir emeğin karşılığı bugün alınacak. Türkiye'de ve dünyada şartlar her geçen gün ağırlaşsa da bütün öğrenciler gelecek peşinde. Biz veliler de en az onlar kadar düşünüyoruz. Allah herkesin istediğini versin." dedi.