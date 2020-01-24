Bolu'da yoğun kar sonrasında 273 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bolu'da kar yağışı nedeniyle 273 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı 68, Gerede'de 75, Göynük'te 20, Mengen'de 20, Mudurnu'da 69 ve Seben'de 21 olmak üzere toplam 273 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, Bolu Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 57 araçla 112 personelin, 24 saat esasına göre çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Bolu il sınırları içinde bulunan otoyol ve kara yolu güzergahlarında dün akşamdan itibaren devam eden çalışmalarla ulaşım probleminin bulunmadığı aktarıldı.