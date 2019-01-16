Bolu'da Yoğun Kar Yağışı

Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunun Bolu
Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan etkili şekilde devam ediyor.
Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere
, Seymenler mevkisinde ulaşım yağıştan olumsuz etkileniyor.
Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığının yol kenarlarında yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. D-100 kara yolunda ise yer yer 10 santimetrelik kar birikintileri oluştu.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Küçük araçlar yolda güçlükle ilerliyor.
Tır ve kamyonların D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinden hem Ankara
hem de İstanbul
istikametine geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, Bolu Dağı'nın Düzce
ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.