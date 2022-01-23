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Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor

23.01.2022 21:05

Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor Kapanan yollarda kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım" Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi araç trafiğine kapatılırken, TEM Otoyolu'nda kısmi...

Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor

Kapanan yollarda kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

BOLU - Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi araç trafiğine kapatılırken, TEM Otoyolu'nda kısmi kapanma dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların saatlerce yolun açılmasını bekleyen vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Bolu'da, şiddetli kar yağışı sebebiyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi her iki yönde trafiğe kapatıldı. D100 Karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından TEM Otoyolu'na yönlendirilen araçlar Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yoğunluğa neden oldu. TEM'de yaşanan yoğunluk sebebiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapılabilmesi için otoyol zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Yaşanan kapanmanın ardından otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan çok sayıda araçta bulunanlara Türk Kızılayı ve Bolu Offroad Kulübü tarafından kek, meyve suyu ve su dağıtıldı. Ayrıca hazırlanan binlerce sandviç gece boyunca yolda kalan araçlardaki vatandaşlara dağıtılacak.

"Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmayalım"

Bolu Dağı Tüneli mevkiinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kış koşullarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle yola çıkmayalım. Ayrıca mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu kar yağışı doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Olağanüstü bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor ve gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça. Birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağışına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de kayda değer bir kazamız yok. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü buradaki şartları bilmeli ve buna göre hareket etmeli" dedi.

Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor
Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor
Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor

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TEM Otoyolu, Tragger, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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