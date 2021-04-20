Bolu'da "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulaması devam ediyor - Son Dakika

441 ekip ve 304 personelin, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair denetim yaptığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme için "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" kapsamında Bolu Valiliğinin koordinesinde kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı