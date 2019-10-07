Son Dakika Haberleri: Bolu'da, yol verme kavgası kamerada
Son Dakika Güncel Bolu'da, yol verme kavgası kamerada

Bolu'da, yol verme kavgası kamerada

10 dakika önce

Bolu'da, yol verme kavgası kameradaBolu'da, yanındaki 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve ona yol vermeyen otomobildeki 3 kişinin kavgası kameraya yansıdı.

Bolu'da, yol verme kavgası kamerada

Bolu'da, yanındaki 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve ona yol vermeyen otomobildeki 3 kişinin kavgası kameraya yansıdı. Tekmeli yumruklu kavga, çevredekiler tarafından ayrılırken, çocuklar büyük korku yaşadı.

Olay dün, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Yanında bulunan 3 çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan baba N.U.'ya iddiaya 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsü yol vermedi. Bunun üzerine baba ve araç sürücüsü arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Araçta bulunan 3 kişi indi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçta bulunan kişiler baba N.U.'ya çocuklarının önünde saldırdı. Araç sürücüsü bu sırada Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren. dedi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavga sırasında küçük yaştaki çocukların büyük korku yaşadığı görüldü. Kavga anları kameraya yansırken, N.U., kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da, yol verme kavgası kamerada

kavga, Araç, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:14 Kaynak: DHA
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