Son Dakika Haberleri: Bolu'da Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Bolu'da Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

53 dakika önce

Bolu'da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi karın boşluğu ve başından bıçakla yaralandı.

Bolu'da Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi karın boşluğu ve başından bıçakla yaralandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir içecek firmasının aracını kullanan sürücü Gürkan Gülen ile ikinci el eşya taşıyan kamyonette bulunan yabancı uyruklu şahıslar arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçakla Gürkan Gülen'i başından ve karın boşluğundan yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale ederken yabancı uyruklu şahıslar, olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Gürkan Gülen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Gülen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

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