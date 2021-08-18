Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

Otobüste yapılan aramada Emre G'nin (18) valizinde 2 parça halinde 1 kilo 48 gram bonzai ile 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkartılan Emre G. tutuklandı.