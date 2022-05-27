Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan yolcu Selim Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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