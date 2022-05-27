Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

27.05.2022 14:00

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan yolcu Selim Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:02:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement