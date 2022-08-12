Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı

12.08.2022 16:17
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan N.E.M'nin (21) ve B.Ç'nin (32) üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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