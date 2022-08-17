Otobüste yolcu olarak bulunan Numan Ç'nin (59) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu 'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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