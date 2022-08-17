Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

17.08.2022 11:37
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Numan Ç'nin (59) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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