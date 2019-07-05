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Bolu'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

12 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu uzman çavuş olan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Bolu'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu uzman çavuş olan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolundan Bolu yönüne giden Atay Kaptan idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 74 AP 777 plakalı yolcu otobüsüyle bölünmüş yolda ters yönde ilerleyen Erkan Öztaşçı yönetimindeki 33 CHN 97 plakalı otomobil Dorukhan Tüneli mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti, otobüsteki 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralı yolcular olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mengen İlçe Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kazada ölen Erkan Öztaşçı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Mengen, Bolu, Güncel
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