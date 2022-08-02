Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı

02.08.2022 11:31
Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı

Bolu'da yolda yürürken devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı.

Bolu'da yolda yürürken devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen H.M. devrilen işaret levhasına takılması sonucu yere düştü.

Burnu kanayan kadına bölgeden geçen vatandaşlar yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar, işaret levhasının bir an önce yoldan kaldırılmasını istedi.

YORUMLAR
500
Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları Bolu'da 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı Bolu'da 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement