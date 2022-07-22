Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, organik bal, köy ekmeği, tarhana, yoğurt, erişte gibi yöresel ürünleri çalan şüphelilerin U.A. (27), U.A. (21) ve M.Ç. (25) olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Cami, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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