KÖPEKLER TAVUK VE HİNDİLERİ PARÇALADI - Son Dakika
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KÖPEKLER TAVUK VE HİNDİLERİ PARÇALADI

12.08.2022 15:35
KÖPEKLER TAVUK VE HİNDİLERİ PARÇALADI

BOLU'da, Yumrukaya Köyü'nde başıboş köpeklerin saldırdığı 15 tavuk ve 20 hindi telef oldu.

BOLU'da, Yumrukaya Köyü'nde başıboş köpeklerin saldırdığı 15 tavuk ve 20 hindi telef oldu.

Bolu'nun Yumrukaya Köyü'nde, başıboş köpeklerin saldırması sonucu 15 tavuk ile 20 hindi telef oldu. Çok sayıda tavuk ve hindi de yaralandı. Bölgede sürü halinde dolaşan köpekler sebebiyle köy halkı tedirginlik yaşarken, yaklaşık 1 ay önce de 2 koyun telef olmuş, 6 koyun ise yaralanmıştı. 15 tavuğu telef olan Necla Çırpan'ın kalan 5 tavuğu ise yaralandı.

Olayın gece, sürü halindeki köpekler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Çırpan, 'Gece oldu. Kümes kapalı olduğu halde açmışlar.' dedi. Köy halkında korku oluştuğunu belirten Çırpan, 'Köy içerisinde illa ki köpeği olanlar vardır ama böyle yok. Dışarıdan sürü halinde geliyorlarmış. Bizim de korkumuz var. Komşumuz hayvanları otlatırken ona bile saldırmaya kalkmışlar. Korkmuş yani kadın. Dün akşam da birinin 20 kadar hindisi gitmiş.' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEKLER TAVUK VE HİNDİLERİ PARÇALADI - Son Dakika

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