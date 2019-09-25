Bolu'da yunus timlerine takviye yapıldı
1 saat önce
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.
Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın göreve gelmesi ile Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulup faaliyete geçen Yunuslara bugün 3 yeni tim daha katıldı.
Toplam 7 tim olarak göreve devam edecek olan Yunuslar, kurulduğu günden bugüne birçok başarıya imza attı.
Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti