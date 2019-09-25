Son Dakika Haberleri: Bolu'da yunus timlerine takviye yapıldı
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Bolu'da yunus timlerine takviye yapıldı

1 saat önce

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.

Bolu'da yunus timlerine takviye yapıldı, System.String[]

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın göreve gelmesi ile Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulup faaliyete geçen Yunuslara bugün 3 yeni tim daha katıldı.

Toplam 7 tim olarak göreve devam edecek olan Yunuslar, kurulduğu günden bugüne birçok başarıya imza attı.

Emniyet Müdürlüğü, Yunuslar, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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