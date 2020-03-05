Bolu'da, yurtlarda kalan öğrencilerde TSK'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, yurtlarda kalan öğrencilerde TSK'ya destek - Son Dakika

Bolu'da, yurtlarda kalan öğrencilerde TSK'ya destek

6 saat önce

BOLU'da, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı için İdlib'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için yurttaki ışıkları yakarak "Şanlı TSK" yazısı oluşturdu.

Bolu'da, yurtlarda kalan öğrencilerde TSK'ya destek, System.String[]

BOLU'da, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı için İdlib'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için yurttaki ışıkları yakarak "Şanlı TSK" yazısı oluşturdu. Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerden destek geldi. Bolu'da bulunan Seyyide Nefise, Gölköy, Hayreddin Tokadi, Seyit Avşar, Hattat Emin Barın, İzzet Baysal, Gerede Yurtları ile diğer yurtlarda kalan üniversiteliler yurt ışıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı gönderdi. Yurtlarda ışıklarla "Şanlı TSK" yazısı oluşturuldu.


Bahar Kalkanı Harekatı, Bolu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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