Bolu'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Bolu'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

12.10.2020 15:45
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Eğitim-öğretim başladı, okullarımızla ilgili her türlü tedbir alındı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Eğitim-öğretim başladı, okullarımızla ilgili her türlü tedbir alındı. Velilerimiz çocuklarımızı rahatlıkla okullarına gönderebilirsiniz." dedi.

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına geçişle ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Vali Ümit, mükemmellikte sınırın olmadığını, daha da iyi olabilmek için hep birlikte tedbirlere tam olarak uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ümit, koronavirüsün tedbirlerden daha büyük olmadığını vurgulayarak, "Hem eğitim-öğretimde hem de hayatın olduğu her yerde rahatlıkla hayatımızı devam ettirebileceğiz. Bunun için tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." diye konuştu.

"Ülkemiz genelinde ve ilimizde genel anlamda ilkokullar ve ortaokullar başta olmak üzere 8. ve 12. sınıflarla beraber eğitim öğretime başlandı" diyen Vali Ümit, "Bolu'da anaokulu ve 1. sınıflar daha önce başlamıştı. Bugünden itibaren de 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamış oldular. Köylerimizde tüm okullarımız, ilkokullar, ortaokullar dahil olmak üzere hepsi eğitim-öğretime başladı." şeklinde konuştu.

İl genelinde 173 okulda 20 bin 395 öğrenci ve bin 311 öğretmenin eğitim-öğretime başladığını hatırlatan Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bin 52 sınıfta eğitim-öğretime devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde pandemi sebebiyle sınıfları ikiye böldük. Seyreltilmiş öğrencilerle eğitim-öğretim devam etmektedir. İlk etapta pazartesi, salı çocuklarımız okulda yüz yüze eğitim alacak. Daha sonra çarşamba günü dezenfektan işlemleri yapılacak. Perşembe ve cuma günleri de çocuklarımız okulda yüz yüze eğitim alacaklar. Okula gelemeyen öğrencilerimiz de online sistemden eğitim-öğretime katılabilecekler."

Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

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