Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı - Son Dakika

Bolu'daki kutlamalar Anıtpark'ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

KOMANDOLARIN TÖREN GEÇİŞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

İşte coşkulu törenden kareler: