Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4)

20.07.2022 16:10
Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4)

VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİBolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Kılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


YORUMLAR
500
Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor Bolu'da içme suyundan zehirlenen 32 kişinin tedavileri sürüyor Bolu'da içme suyundan zehirlenen 32 kişinin tedavileri sürüyor
Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement