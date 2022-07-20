Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Kılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4) - Son Dakika

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