Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (5) - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (5)

20.07.2022 19:13
Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (5)

71 KİŞİDEN 35'İ TABURCU EDİLDİ, 36 HASTA TEDAVİ ALTINDABolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

71 KİŞİDEN 35'İ TABURCU EDİLDİ, 36 HASTA TEDAVİ ALTINDA

Bolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yuva köyünde bazı çocuklarda ve yetişkinlerde görülen karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle inceleme başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alındığı aktarılan açıklamada, şikayetlerin gıda kaynaklı olma ihtimali doğrultusunda Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrollerin yapılarak klorlama çalışmalarının tekrarlandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'nce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran tüm vatandaşlar için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, şu ana kadar Bolu'daki hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuran 71 vatandaştan 36'sının tedavisine devam edildiği 35'inin ise taburcu edildiği duyuruldu. Sağlık taramasının düzenli olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı salgın denetim ekiplerince de Yuva köyündeki tahkikatın yürütüldüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (5) - Son Dakika
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