Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

24.07.2022 13:02
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

BOLU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi.

BOLU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme vakalarında  sayı 130'a yükseldi. Sudan olduğu değerlendirilen zehirlenmede 71 kişi taburcu oldu, 58 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı 130'a ulaştı. 130 kişiden 71'i taburcu oldu. 58 hastanın tedavisi devam ederken, dün de 49 yaşındaki Eyüp Ertem yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi öğle namazının ardından Bolu'da toprağa verilecek.

Bolu Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Sudan, Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi - Son Dakika
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