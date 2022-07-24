Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2) - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2)

24.07.2022 14:42
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBolu'da bayram ziyaretinde gittiği Yuva köyünde sudan zehirlendiği düşünülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Eyüp Ertem (49), son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bolu'da bayram ziyaretinde gittiği Yuva köyünde sudan zehirlendiği düşünülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Eyüp Ertem (49), son yolculuğuna uğurlandı. Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camii'ndeki cenazeye; Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ertem'in eşi Saadet ve çocukları Erdoğan, Enes, Eren ile yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Ertem'in cenazesi toprağa verildi.


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Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu Valiliği: 'Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu' Bolu Valiliği: 'Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu'
Kaynak: DHA

Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi (2) - Son Dakika
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