Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

25.07.2022 16:44
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

BOLU'da, zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

BOLU'da, zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca çalışmaların sürdürüldüğü açıklamasını yaptı.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 13 gündür çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin ise henüz kesin nedeni tespit edilemezken, sudan olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü; bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı 141'e ulaştı. 141 kişiden 1 kişi önceki gün yaşamını yitirirken, 87'si taburcu oldu, 53 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Yaşamını yitiren Eyüp Ertem (49) dün Bolu'da toprağa verildi.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIBolu Valiliği'nden de konuyla ilgili bugün bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "87 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 53 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın çalışmaları titizlikle sürmektedir."


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Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi - Son Dakika
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