Son Dakika Haberleri: Bolu'da Zehirlenme Şüphesi

Bolu'da Zehirlenme Şüphesi

15 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde yapılan ilaçlama çalışmasının ardından rahatsızlanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da Zehirlenme Şüphesi, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde yapılan ilaçlama çalışmasının ardından rahatsızlanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahnalar köyünde ilaçlama işlemi yapılan tavuk çiftliğinde çalışan işçilerin rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, 12 kişiyi ambulanslara taşıdı.

İşçiler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitesine getirildi.

Buradaki arındırma çalışmasından sonra hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, işçilerle temas kuran 12 sağlık personeli üzerinde de arındırma işlemi yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan işçilerin hangi maddeden etkilendiğinin belirlenmesi için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

"Ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu"

Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar doğrultusunda olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kendilerine, söz konusu tavuk işletmesinde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı bilgisi verildiğini aktaran Bayraklı, "Bu ilaçlama çalışması neticesinde bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. Bununla ilgili vatandaşlarımız doğrudan hastanelere iletildi. Şu anda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamakta." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Zehirlenme Şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]