Bolu'da içme suyunda zehirlenenleri sayısı 71'e çıktı - Son Dakika
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Bolu'da içme suyunda zehirlenenleri sayısı 71'e çıktı

20.07.2022 18:19
Bolu'da içme suyunda zehirlenenleri sayısı 71'e çıktı

Bolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma, bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Bolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma, bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde aralarında çocukların da olduğu 71 kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan zehirlendikleri düşünülen vatandaşlardan 35'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakım hastalarının da olduğu 36 kişin tedavileri devam ediyor.

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alınmıştır. Gıda kaynaklı olma ihtimaline karşın Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemeler sürdürülmektedir" denildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da içme suyunda zehirlenenleri sayısı 71'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da içme suyunda zehirlenenleri sayısı 71'e çıktı - Son Dakika
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