Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor

21.07.2022 12:51
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Vali Kılıç, AA muhabirine, 45'i yetişkin 53'ü çocuk toplam 98 kişinin hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kılıç, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir ağır hasta yok. 17 hastayı il dışına sevk ettik. Şu anda yoğun bakımda olan 9 kişi var. Bu yoğun bakım da 'ara yoğun bakım', öyle cihazlara bağlanmış şekilde değil. Onların da şu anda hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

"Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz"

Köye su verilmediğini, dışarıdan su tedarik edildiğini aktaran Kılıç, "Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve bakım işlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama
Kaynak: AA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement