BOLU'DA ZEHİRLENME VAKALARI ARTIYOR

BOLU'da, Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen kişilerin sayısı 63'e yükseldi. Hastalardan 31'i taburcu olurken, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin daha tedavileri devam ediyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi diye konuştu.

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Hastalardan bazılarında bağırsak enfeksiyonun etkisiyle oluşan ishal sonucu böbrek yetmezliği de başladı. Teşhisin ardından 10 kişinin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 10 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı. İçme suyundan rahatsızlandığı düşünülen kişi sayısı 63'e yükselirken, 31'i taburcu edildi. Çocuklardan bazıları servise alındı. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavileri devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin sebebinin belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.

SAYI ARTIYOR

Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Köyde yaşayan vatandaşlara içme suyunu içmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Köye içme suyunun sağlandığı su deposu boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yaptığı açıklamada, incelemelerin devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimizle beraber inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuçların çıkması. dedi.

VALİ KILIÇ 32 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Vali Kılıç, 32 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ifade ederek, Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi. diye konuştu.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller, Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edildi klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 3.00'a kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık. dedi.

Rahatsızlandıktan sonra taburcu olan İbrahim Arslan, kendi çocuğunun Ankara'da yoğun bakımdan normal servise alındığını anlatarak, İlk önce çocukta karın ağrısı kusma ile başladı. Daha sonra ishale döndü. Kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk ettirdik. Bağırsaklardan kaynaklanan bir enfeksiyonun böbrekleri iflas ettirdiğini öğrendik. Şu anda çocuk Ankara'da. Yoğun bakımdan dün çıktı normal servise alındı. Şu anda da diyalize girip çıkıyor. Neden kaynaklandığı konusunda henüz bilgi alamadık. diye konuştu.