Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı

22.07.2022 14:14
Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı

Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu Valisi: "Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor"BOLU Bolu Valisi Erkan Kılıç, içme suyundan meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Tahlillerin sonuçları...

Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı

Bolu Valisi: "Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor"

BOLU Bolu Valisi Erkan Kılıç, içme suyundan meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Şu aşamada sebebini söylemek için erken" dedi.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 112'ye ulaştı. Aralarından çocukların da olduğu hastalardan 60'ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

"Sağlık durumlarında iyileşmeler var"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Salgının başlamasından itibaren İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü ve valiliğin diğer birimleri hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. İlk başta suyun kullanılmaması noktasında gerekli uyarılar yapıldı, depoların temizliği yapıldı. Bunun yanında tüm depoları temizleyelim dedik. Kaymakamlarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık teşkilatımızla diğer depolarımızı da temizliyoruz. An itibariyle hayati tehlikesi olan hastamız yok. Sabah hastanede çocukları ve büyük hastaları ziyaret ettim. Onların durumlarında iyileşmeler var. İnsanların gülmeye başlaması bizi memnun etti. Diğer hastanede olanlar da kısa sürede tedavi olacaklardır" dedi.

"Kesin sudan kaynaklı"

Zehirlenmelerin sudan kaynaklı olduğunu ancak suyun neden etkilendiğinin belirlenmesi için çalışmalarını devam ettiğini belirten Kılıç, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor ama burada başka bir karışım veya başka bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi noktasında araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alındı. Temiz su dağıtımı yapılıyor. Bugün itibariyle kontrollü olarak su vermeyi düşünüyoruz. Tabi onların da tahlilleri yapılacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Şuan gidişat iyiye doğru gidiyor. Ama çevre illerde diyalizde çocuklarımız var. İnşallah onlar da diyalizden kurtulurlar" diye konuştu.

Soruşturmalar sürüyor

Adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Vali Kılıç, "İdari ve adli süreç başladı. Onlar adli olarak kendi süreçlerini yapıyor. Biz de kendi araştırmalarımıza başladık. Sonuçlarını da göreceğiz. Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Şu aşamada sebebini söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

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Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu'da içme suyundan etkilenen 52 kişinin tedavisi sürüyor Bolu'da içme suyundan etkilenen 52 kişinin tedavisi sürüyor
Kaynak: İHA

Bolu, su, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı - Son Dakika
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