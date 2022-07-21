Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor

21.07.2022 13:38
Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor

Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaşırken, köyde bulunan hoparlörlerden evdeki muslukların boşa akıtılması ve kullanılmaması uyarısı yapılıyor.

Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaşırken, köyde bulunan hoparlörlerden evdeki muslukların boşa akıtılması ve kullanılmaması uyarısı yapılıyor.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 16 Haziran tarihinde başlayan zehirlenme olayına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, içme suyundan etkilenenlerin 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığı söyledi. 14 vatandaşın yoğun bakımda olduğunu belirten Koca, "Yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

Su kaynaklarında çalışma devam ediyor

Ekiplerin, köyde bulunan su kaynaklarında temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Köyün su ihtiyacını karşılandığı deponun yetersiz kaldığı zamanlarda takviye için kullanılan bir kuyunun boruları ve hattı temizlenerek klorlama yapılıyor.

"Suyu kullanmayın" uyarısı

Su kaynaklarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden numune alınarak teste gönderilmesi için şebekeye su verilecek. Vatandaşlar, suyun şebekeye verilmesinin ardından kullanılmaması yönünde hoparlörlerden uyarıldı. Yapılan uyarıda, "Evlerde bulunan musluk sularının açık bırakılarak akıtılması, kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir" denildi. - BOLU

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Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2) Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2)
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Bolu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor - Son Dakika
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