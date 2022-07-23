Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü

23.07.2022 12:09
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü

BOLU'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BOLU'da, zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 112'ye ulaştı. Kurban Bayramı'nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, kurbanı da köyde kesti. Bayramın birinci gününü köyde geçiren Ertem, gece de eşinin ailesinin evinde kaldı. Mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye giden Ertem, Bolu'daki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi bugün Bolu'da toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Ankara Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı, Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü - Son Dakika
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