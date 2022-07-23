Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3) - Son Dakika
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Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3)

23.07.2022 21:03
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3)

56 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYORBolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir.

56 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" bilgisine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü (3) - Son Dakika
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