Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi - Son Dakika
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Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi

26.07.2022 14:33

Geçtiğimiz günlerde Bolu'da 141 kişinin zehirlenme başvurusuyla hastanelik olduğu Yuva köyünde, su depolarına dezenfeksiyon uygulanırken depolara giden borular da yenilenmeye başlandı. Öte yandan ekipler köydeki zehirlenmelerin et kaynaklı olup olmadığını belirlemek için köydeki etlerden alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısı Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "96 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

Bolu'da onlarca kişinin zehirlendiği köyde etler de incelenecek

KIRILAN VE ESKİYEN BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR

16 Haziran tarihinden itibaren su verilmeyen Yuva köyünde bulunan su depolarına giden boruları yenileme çalışması başlatıldı. İş makineleriyle kazılarak su depolarına giden boruları tespit eden ekipler, kırılan ve eskiyen boruları yenileriyle değiştiriyor.

Bolu'da onlarca kişinin zehirlendiği köyde etler de incelenecek

KURBAN ETLERİNDEN DE NUMUNE ALINDI

Olayın yaşandığı günden itibaren düzenli olarak su depolarından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara götürülüyor. Zehirlenme olayına sebep olan bakterinin tespit edilmesi çalışmaları devam ederken, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de hastalanan kişilerin evlerinde bulunan kurban etlerinden ve bahçelerdeki ürünlerden numune aldı. Geniş çaplı yürütülen soruşturma çerçevesinde etlerden ve sebzelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Bolu'da onlarca kişinin zehirlendiği köyde etler de incelenecek
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Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı BOLU'DA YENİ ZEHİRLENME VAKASI YOK, 44 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR BOLU'DA YENİ ZEHİRLENME VAKASI YOK, 44 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Bolu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi - Son Dakika

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