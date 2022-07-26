Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı

Bolu'da 141 kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvurduğu Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldü.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısı Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada, "96 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 44 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

BORULAR YENİLENİYOR

16 Haziran tarihinden itibaren su verilmeyen Yuva köyünde bulunan su depolarına giden boruları yenileme çalışması başlatıldı. İş makineleriyle kazılarak su depolarına giden boruları tespit eden ekipler, kırılan ve eskiyen boruları yenileriyle değiştiriyor.

KURBAN ETLERİNDEN NUMUNE ALINDI

Olayın yaşandığı günden itibaren düzenli olarak su depolarından alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara götürülüyor. Zehirlenme olayına sebep olan bakterinin tespit edilmesi çalışmaları devam ederken, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de hastalanan kişilerin evlerinde bulunan kurban etlerinden ve bahçelerdeki ürünlerden numune aldı. Geniş çaplı yürütülen soruşturma çerçevesinde etlerden ve sebzelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

"HERKES BİR SEBEP BULMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Köyde ekiplerin çalışmalarına yardım eden din görevlisi Zeki Yeşiller, "Sürecin başından beri herkes bir sebep bulmak için uğraşıyor. Biz de müftülük olarak halkın yanındayız. Dün İl Tarım Müdürlüğü laboratuvarından geldiler. 6 evden kurban eti numunesi alındı. Onun sonucunu bekliyoruz. Suyun sonuçları da bekleniyor. İnşallah bu zehirlenmelere neyi sebep olduğu bulunacak. Herkes rahatlayacak. İl Özel İdaresi eski olan boruları yeniliyorlar" dedi.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Hasta bir çocukla telefon görüşmesini anlatan Yeşiller, "Buradaki camide çocukları okutuyordum. 1 haftadır okutamıyorum. Dün Ankara'da tedavi gören bir çocuğumuzu aradım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. 'Top aldım. Dondurma aldım. Bahçede sizi bekliyorum' dedim. 'Hocam iyileşeyim geleceğim' dedi. Çok duygulandım. İnşallah çocuklarımız sağlığına kavuşur" diye konuştu.

(Faruk Çidem - İHA)