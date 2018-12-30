Son Dakika Haberleri: Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

34 dakika önce

BOLU'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Eray Özer (23) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
BOLU'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Eray Özer (23) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Eray Özer yönetimindeki 14 EN 331 plakalı otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak, aynı yöne giden Çetin Cengiz yönetimindeki 06 DN 3396 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Eray Özer'in otomobiline ise arkadan gelen  Osman Özer yönetimindeki 14 GD 906 plakalı araç çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eray Özer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:43 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti 7 Yıl Önce İphone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuk, Hayatına Diyalize Bağlı Şekilde Devam Ediyor

Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:17:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]