Son Dakika Haberleri: Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

24 dakika önce

Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralıBOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede-Karabük yolunda meydana geldi. Gerede istikametine giden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü Şafak Evcin yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Bu sırada, Ahmet Alp yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nurten Cort ve diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Alp ise yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet Alp, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı

Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı araç taklalar atarak tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max öldü Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi Yemen'deki patlamalarda 13 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 22:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]