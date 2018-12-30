Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
9 dakika önce
Bolu'da D100 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 23 yaşındaki Eray Özer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da D100 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 23 yaşındaki Eray Özer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 karayolu YSE Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Özer idaresindeki 14 EN 331 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikametine seyir halindeyken ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halinde olan Çetin Cengiz yönetimindeki 06 DN 3396 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol üzerinde yan şekilde duran Özer'in kullandığı otomobile, aynı yönde seyreden Osman Özer idaresindeki 14 GD 906 plakalı araç hızla çarptı.
Kazada, yaralanan sürücüler olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan 23 yaşındaki Eray Özer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:04 Kaynak: İHA
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