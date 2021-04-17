Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde seyreden Musa U. yönetimindeki 14 LG 514 plakalı otomobil ile Ferhat T. idaresindeki 78 EC 750 hafif ticari araç ve Ceyhun İ'nin kullandığı 14 GM 511 plakalı hafif ticari araç Akşemseddin Sokak girişinde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Fazilet K. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.