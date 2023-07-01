Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi - Son Dakika
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Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi

01.07.2023 11:25

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi. Kazanın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik yavaş ilerliyor. Soruşturma başlatıldı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden kareler;

Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Muhammet Karakurt: BU İSTANBUL DAN BAYRAMA GELENLER ÇOK KÖTÜ ARABA KULLANIYOR MADEM HIZLICA MEMLEKETİNE GİTMEK İSTİYORSUN BİN UÇAĞA GİT NE DİR BU İNSANLARIN SİZDEN ÇEKTİĞİ YOL FUL DOLU SELLEKTÖR YAPIYOR MAKAS ATIYOR BİR ĞÜN AZ KALDI ARABAYI DURDURUP AŞŞAĞIYA İNECEM ARKADA SELLEKTÖR YAPANA KAFA GÖZ GİRECEM İYİ BİR SOPA ATIP ÖYLE GÖNDERECEM İSTANBULA Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Ali Candan: Maalesef çok acemi araç kullanıyoruz mesafe,sıfır ,teknik kullanma sıfır ,yollar kasap dolu acilen sıkı tedbirler getirilmeli. Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Anadolu Otoyolu, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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