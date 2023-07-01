Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi

Muhammet Karakurt:

BU İSTANBUL DAN BAYRAMA GELENLER ÇOK KÖTÜ ARABA KULLANIYOR MADEM HIZLICA MEMLEKETİNE GİTMEK İSTİYORSUN BİN UÇAĞA GİT NE DİR BU İNSANLARIN SİZDEN ÇEKTİĞİ YOL FUL DOLU SELLEKTÖR YAPIYOR MAKAS ATIYOR BİR ĞÜN AZ KALDI ARABAYI DURDURUP AŞŞAĞIYA İNECEM ARKADA SELLEKTÖR YAPANA KAFA GÖZ GİRECEM İYİ BİR SOPA ATIP ÖYLE GÖNDERECEM İSTANBULA