Son Dakika Haberleri: Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

39 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gerede- Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede istikametine seyir halinde olan Cort ailesinin içinde bulunduğu Cevdet Cort idaresindeki 34 BJ 7635 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen odun yüklü Şafak E. yönetimindeki 14 KB 382 plakalı kamyona yandan çarptı. Bu sırada, Ahmet A. yönetimindeki 06 VOT 52 plakalı otomobil ise, kazaya karışan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nurten Cort ve Ahmet A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Karabük, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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