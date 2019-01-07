Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı, Ağır Araçlara Tekrar Açıldı

Bolu Dağı, Ağır Araçlara Tekrar Açıldı

52 dakika önce

Bolu Dağı'nda karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışma sonunda ağır araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Bolu Dağı, Ağır Araçlara Tekrar Açıldı, System.String[]
Bolu Dağı'nda karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışma sonunda ağır araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gün boyu süren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Bolu Dağı D-100 karayolu ağır araçların geçişine kapatıldı. Don ve buzlanma olaylarınında gözlendiği Bolu Dağı D-100 karayolu üzerinde karayolları ekipleri sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yol üzerinde yapılan çalışmalar ve kar yağışının durmasıyla birlikte ağır araçların geçişine tekrar izin verilmeye başlandı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:27:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı, Ağır Araçlara Tekrar Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]