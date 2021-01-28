Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi
28.01.2021 11:27
Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi -Drone ile havadan kartpostallık görüntü oluşturdu Türkiye'nin en önemli geçi güzergahı Bolu Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.
Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi
-Drone ile havadan kartpostallık görüntü oluşturdu
DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçi güzergahı Bolu Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. Hafif şekilde yağan kar yağışı ile sis etkili oluyor.
Bolu Dağı Beyaz gelinliğini giydi. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağında dün akşam saatlerinde başlayan ara ara hafif şekilde yağan kar beyaz görüntü oluşturdu. Drone ile havadan çekilen görüntüler muhteşem manzara oluşturdu.
Hafif kar yağışı ve sisin etkili olduğu Bolu Dağında Karayolları ekipleri de zaman zaman tuzlama çalışması yapıyor.
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