Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

11.03.2022 21:42
Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı'nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

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Kaynak: İHA

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